Лента "Еще по одной" Томаса Винтерберга получила премию BAFTA как лучший иностранный фильм

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Комедийная драма "Еще по одной" (Druk, 2020) датского режиссера Томаса Винтерберга получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший фильм не на английском языке". Об этом было объявлено в воскресенье на 74-й церемонии вручения главной кинонаграды Великобритании, которая проходит в онлайн-режиме.

Фильм обошел ленту российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020), рассказывающую о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Среди других кинофильмов, представленных в этой номинации в 2021 году, фигурировали драма Ясмилы Жбанич "Куда ты идешь, Аида?" (Quo vadis, Aida, 2020), размышление корейско-американского режиссера Ли Айзека Чуна о жизни азиатских иммигрантов в США "Минари" (Minari, 2020), а также "Отверженные" (Les miserables, 2019) французского режиссера и сценариста Ладжа Ли.

Британская академия кино и телевизионных искусств была образована 16 апреля 1947 года под названием "Британская академия кино". Первая премия BAFTA была вручена в 1948 году. Наряду с "Золотым глобусом", BAFTA считается "репетицией" перед присуждением премии "Оскар" американской киноакадемии, которая в этом году состоится 26 апреля.