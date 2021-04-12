За премию "Золотая маска" от Бурятии поборются два театра

УЛАН-УДЭ, 12 апреля. /ТАСС/. Республику Бурятию представят на Российской национальной театральной премии "Золотая маска" два драматических театра. С постановками "Наводнение" и "Аламжи" Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева и Государственный бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева участвуют в восьми номинациях. Об этом сообщил журналистам заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков.

"В этом году у нас сразу два театра попали в шорт-лист национальной театральной премии "Золотая маска". Русский драмтеатр представил спектакль режиссера Сергея Левицкого "Наводнение" по произведению Евгения Замятина, постановка участвует в пяти номинациях: драма малой формы, лучшая режиссерская работа, лучшая работа художника, лучшая работа художника по свету и лучшая женская роль. Театр бурятской драмы с "Аламжи" [режиссера Артема Устинова] выступает в трех номинациях: драма большой формы, лучший режиссер и лучший художник", - сообщил Емонаков.

По его словам, участие двух театров из Бурятии в шорт-листе премии "Золотая маска" "уже о многом говорит". "Мы очень рассчитываем на победу. Представлены очень интересные постановки. Когда отменят ограничительные меры из-за пандемии, наши театры ждут в других регионах с этими спектаклями", - сказал замминистра культуры республики.

Премьера "Наводнения" состоялась в ноябре 2019 года, это история бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка. "Катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма - наводнения - у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир", - пояснили в пресс-службе Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева. Спектакль "Аламжи" - история о героических подвигах богатыря Аламжи Мэргэн и его сестры Агуу Гоохон, которая после трагической смерти брата превращается в отважного воина и совершает подвиги под его именем.

В прошлом году от Бурятии на "Золотую маску" претендовали Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова с балетом "Талисман" и Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" со спектаклем "... и звали его Домино". "Ульгэр" - единственный театр Бурятии, получивший престижную театральную премию "Золотая Маска" несколько раз - в 2006, 2008 и в 2010 годах.

О премии

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. 27-й фестиваль "Золотая маска" традиционно проходит в Москве с февраля по апрель 2021 года. Церемония вручения премии "Золотая маска" запланирована на 22 апреля.