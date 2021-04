Умер актер Джозеф Сираво, сыгравший отца главного героя сериала "Клан Сопрано"

ТАСС, 12 апреля.Американский актер Джозеф Сираво, известный по роли отца главного героя в сериале "Клан Сопрано", умер в воскресенье в возрасте 64 лет. Об этом сообщила его дочь на своей странице в Instagram.

"Я была рядом, когда мой дорогой отец мирно ушел из жизни этим утром <...>", - написала она.

Как отмечает газета The Independent, причиной смерти актера стал рак.

Сираво также известен ролями в спектаклях на Бродвее. Среди его работ роли в пьесах Conversations with my father (1992), Oslo (2016), а также в мюзиклах The Boys from Syracuse (2002), Light in the Piazza (2005).