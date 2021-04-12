В Петербурге простились с народным артистом России Рудольфом Фурмановым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Прощание с основателем и художественным руководителем театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова народным артистом России Рудольфом Фурмановым, умершим 9 апреля на 83-м году жизни, состоялось в понедельник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Уход из жизни Рудольфа Давыдовича - это ничем не восполнимая утрата, - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова, подчеркнувшего, что Фурманов был всей душой предан Ленинграду - Санкт-Петербургу. - Мы знали Рудольфа Давыдовича не только как артиста, режиссера, писателя, телеведущего, но и как менеджера и общественного деятеля".

Глава города отметил, что созданный Фурмановым театр "Русская антреприза" стал центром притяжения лучших режиссеров и артистов, зрители специально приезжали из разных городов, чтобы посмотреть его спектакли. Беглов напомнил, что премия "Фигаро", учрежденная по инициативе Фурманова в память об Андрее Миронове, стала одной из самых престижных и почетных наград в театральном мире России.

"В нашем городе нет никого, кто не знал бы Рудольфа Давыдовича и не любил его творчество. Его искрометный талант всегда будет жить благодаря его ученикам, коллегам-артистам. А Петербург сделает все возможное для увековечения [его] памяти", - сказал на траурной церемонии председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (его слова привели в пресс-службе городского парламента).

Фурманова похоронят на Большеохтинском кладбище, где упокоены его близкие.

О Рудольфе Фурманове

Фурманов родился 22 октября 1938 года в Ленинграде, в осажденном городе пережил всю блокаду. С детства снимался в кино. В 1962-1964 годы учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского. Окончил Северо-Западный Политехнический институт.

Сыграл более 80 ролей в кино и театре. В 1988 году основал в Ленинграде театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, соединивший в своей модели традиции русского регулярного репертуарного театра и контрактную модель антрепризы. В 2010 году основал Национальную актерскую премию имени Андрея Миронова "Фигаро". Фурманов являлся кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.