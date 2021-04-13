Детский театр-студия "Непоседы" отметит юбилей 24 мая

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Дима Билан, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, Диана Арбенина, Олег Газманов, Валерий Сюткин и другие звезды отечественной эстрады примут участие в концерте, посвященном 30-летию детской театр-студии "Непоседы", 24 мая в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе коллектива.

"Непоседы" должны были отметить юбилей 12 апреля. Праздник отложили из-за трагической гибели сына художественного руководителя коллектива Елены Пинджоян.

"В юбилейном концерте "Взрослые и дети. Непоседам - 30!" примут участие Дима Билан, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, Диана Арбенина, Олег и Родион Газмановы, Валерий Сюткин, Стас Пьеха, Диана Гурцкая, Александр Олешко, группа "#2Маши" и многие другие популярные артисты. Король эстрады и большой друг "Непосед" Филипп Киркоров также обещал приехать и выступить в "Крокусе" в этот день", - рассказали организаторы.

Ведущим концерта станет выпускник театра-студии Сергей Лазарев. На вечере выступят и другие знаменитые воспитанники, в том числе Влад Топалов, Лена Катина, Юлия Волкова.

В театре-студии напомнили, что концерты "Взрослые и дети", организуемые с 2002 года, носят благотворительный характер. "За 18 лет существования программа подарила праздник десяткам тысяч девчонок и мальчишек из детских домов Москвы, Подмосковья и ближайших областей, которые становились почетными гостями", - пояснили в коллективе, отметив, что традиция будет продолжена.

Детская театр-студия "Непоседы" была открыта Еленой Пинджоян в начале 1991 года. В студии готовили таких звездных артистов, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина.