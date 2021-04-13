Эрмитаж передал библиотеке для слепых тактильную копию автопортрета Рембрандта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в День мецената получил новые дары и сам преподнес подарок Санкт-Петербургской библиотеке для слепых и слабовидящих. На церемонии, посвященной празднику благотворителей, во вторник музей передал библиотеке трехмерную тактильную копию автопортрета Рембрандта.

"Я хочу представить проект, в котором Эрмитаж выступает одним из благотворителей. Перед нами тактильный образ живописного автопортрета Рембрандта, который нашей лабораторией реставрации драгоценных металлов создан на основании картины для поддержки выставки Лейденской коллекции, проходившей в Эрмитаже. Это часть направления деятельности по обеспечению доступности нашей коллекции и доступности искусства: тем людям, которым сложно увидеть, надо помочь увидеть, и один из способов - тактильная копия. Она имела большой успех, понравилась всем нам и нашим партнерам - Дому Картье, с которым у нас давние связи. И у Аркадия Извекова, главы Дома Картье в Петербурге, родилась идея сделать еще одну копию и подарить библиотеке для слабовидящих. Сегодня эта идея воплощена в жизнь", - сказал на церемонии генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он отметил, что Эрмитаж реализует целую программу для слабовидящих детей. "Мы делаем разного типа тактильные копии, делаем экскурсии, спектакли, в которых участвуют слабовидящие и слепые. Нам важно понимать, в какие формы может обращаться искусство для того, чтобы быть более доступным", - сказал он.

В День мецената сам Эрмитаж получил в дар коллекции мебели и ваз. Подарки от благотворителей получили и другие учреждения культуры. Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда передана гравюра "Встреча" художницы Елены Мартилла, которую она создала по своим блокадным воспоминаниям.

День мецената Эрмитаж отмечает каждый год 13 апреля совместно с альманахом "Русский меценат". Это музейный праздник благотворителей и социально ответственных компаний. Дата праздника - день рождения римского аристократа, друга поэтов, художников и музыкантов Гая Цильния Мецената - вычислена по оде Горация. В Эрмитаже находится единственное в России изображение Мецената - картина Джованни Баттиста Тьеполо "Меценат представляет Августу свободные искусства".