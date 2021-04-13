Выставку к юбилею ВХУТЕМАС в Музее Москвы посетили более 47 тыс. человек

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Выставку о Высших художественно-технических мастерских "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" за время ее работы - с 10 ноября по 11 апреля - посетили более 47 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея во вторник.

"За все время работы экспозиции с историей новаторского учебного заведения познакомились 47 289 человек. Это максимальное количество людей, которое музей мог принять из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, выставка вызвала особый интерес у преподавателей и студентов художественных вузов и школ - в музей пришли 11 745 учащихся. В пространстве выставки сотрудники Городского экскурсионного бюро провели рекордное число экскурсий, за 74 дня работы экспозиции прошли 384 тура для 6 377 человек.

Выставочный проект рассказывает о ВХУТЕМАСе как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов.

Масштабная выставка стала популярной с самого открытия - 10 ноября. В первые три дня работы, до второго закрытия музея из-за коронавируса, ее посетили 3 057 человек. Затем проект из-за ограничений, связанных с коронавирусом, приостановил работу и возобновил ее лишь с 22 января.

О выставке был выпущен каталог ВХУТЕМАС 100. Издание предназначено для изучения русского авангарда. Оно представляет полноценное исследование новаторского учебного заведения, в которое вошли статьи всех кураторов выставки, а также дополнительные статьи от научного консультанта выставки Ларисы Ивановой-Веэн и искусствоведа, историка искусства и внука Александра Родченко и Варвары Степановой Александра Лаврентьева.