Юбилейный Московский Пасхальный фестиваль Гергиева пройдет с 22 апреля по 17 мая

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Концерты юбилейного, двадцатого Московского Пасхального фестиваля под художественным руководством дирижера, главы Мариинского театра Валерия Гергиева пройдут в российских городах с 22 апреля по 17 мая. Об этом сообщила в среду пресс-служба Фонда Валерия Гергиева.

"В свой юбилей Московский Пасхальный фестиваль восхитит зрителей обширной географией и насыщенными программами - симфонической, хоровой, звонильной, благотворительной, объединит в себе лучшие народные традиции, национальный колорит и бескрайнее многообразие нашей необъятной страны. Коллектив оркестра Мариинского театра по-прежнему ждет насыщенный и стремительный маршрут по городам России", - рассказали организаторы.

Маэстро Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерове, Тюмени, Перми, Кирове, Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Волгограде, Брянске, Нижнем Новгороде, Самаре, Альметьевске, Набережных Челнах, Челябинске, Сыктывкаре, Салехарде, Ханты-Мансийске.

Торжественное открытие по традиции пройдет в день Пасхи - 2 мая - в московском зале "Зарядье". В столице музыканты дадут два концерта в День Победы, 9 мая: дневной концерт на Поклонной горе будет общедоступным, а вечером оркестр снова выступит в "Зарядье". Закрытие смотра также состоится в Москве в зале Врубеля Третьяковской галереи и в Большом зале консерватории.

В рамках фестиваля во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра запланирован праздничный концерт при участии сводного хора Владивостокской епархии, солистов, симфонического оркестра и хора театра. Участниками хоровой программы в 15 городах станут коллективы Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Твери, Кисловодска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Владикавказа, Архангельска, Казани, Иванова. Колокольный звон во время звонильной программы услышат в 25 храмах Москвы, Петербурга, Истры, Раменского, Бронниц, Звенигорода, Кубинки и Калуги.

Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.