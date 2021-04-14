Всероссийский молодежный кинофорум в Ульяновске совместят с кинофестивалем им. Леонтьевой

ТАСС, 14 апреля. Проведение Всероссийского молодежного кинофорума в Ульяновске будет совмещено с мероприятиями международного кинофестиваля "От всей души" имени Валентины Леонтьевой с 25 по 29 мая. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате в ТАСС и была посвящена проведению кинофорума, и.о. министра искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова.

Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" проводится в регионе 11 лет. За это время в Ульяновской области побывало 506 российских и зарубежных кинематографистов. В этом году фестиваль пройдет с 25 по 29 мая.

"Спасибо огромное за выбор нашего города для проведения молодежного кинофорума. Пройдет он 28-29 мая. Мы его проводим совместно с нашим ежегодным международным фестивалем имени Валентины Михайловны Леонтьевой, которая последние годы жизни прожила здесь, в Ульяновской области, и здесь она похоронена, в одном из районов нашего региона. Два таких прекрасных события будут представлены на территории региона практически целую неделю - с 25 по 29 мая", - сказала она.

Сидорова добавила, что выбор региона для проведения кинофорума в этом году особо важен в связи с объявленным в Ульяновской области Годом книги. "Для нас очень важно, что еще выбор нашей площадки в этом году связан с региональным трендом - это Год книги в Ульяновской области. Важно литературу представить в кино. Нам будет очень интересно наблюдать за теми, кто примет участие", - уточнила она.

Всероссийский молодежный кинофорум в течение 2021 года планируется провести в 13 регионах страны, его ключевым событием станет всероссийский питчинг дебютантов с призовым фондом в 20 млн рублей. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Дмитрий Якунин, первый этап форума пройдет в Москве с 22 по 25 апреля. В его программе презентации региональных кинокомиссий и киностудий, показы дебютных и региональных фильмов для специалистов индустрии, мероприятия образовательной программы, мастер-классы.

Организаторами Всероссийского молодежного кинофорума стали Союз кинематографистов России, его молодежный центр, а также Национальный фонд поддержки правообладателей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.