Ингеборга Дапкунайте сыграет в спектакле по новой пьесе Александра Цыпкина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Писатель и публицист Александр Цыпкин написал новую пьесу "Выбор". Планируется, что по ее мотивам будет поставлен спектакль, главную роль в котором исполнит актриса Ингеборга Дапкунайте, сообщил Цыпкин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Есть у нас еще один с Ингеборгой проект, он будет реализован в том или ином формате. Сейчас это пока пьеса, возможно, она станет правильным сценарием и точно станет спектаклем - либо чтецким, либо форматным. Называется "Выбор", я впервые написал повесть под актрису, под Ингеборгу", - сказал он.

Цыпкин отметил, что в повести рассказывается о женщине, которая оказалась "в непростой ситуации выбора между двумя идеальными мужчинами".