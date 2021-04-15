Театр "Практика" представит спектакль-фантасмагорию о Москве "В кольцах"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля Марины Брусникиной "В кольцах" по повести современной писательницы Евгении Некрасовой "Несчастливая Москва" пройдут в московском театре "Практика" 15 и 16 апреля. Об этом сообщила ТАСС режиссер спектакля.

"Писательницу Евгению Некрасову я нашла еще до пандемии и меня поразил сюжет и то, как он написан. Это череда событий, испытаний, через которые проходят люди, которые думают, что они защищены, в данном случае Москвой. Потом начинают происходить ситуации, над которыми человек не властен, как потом мы через какое-то время столкнулись в пандемию", - рассказала Брусникина.

По сюжету повести, с жителями Москвы происходят фантастические события, каждый день новые. В результате москвичи понимают, что жить за пределами столицы безопаснее. Режиссер отметила, что, несмотря на фатальность событий, автор преподносит их с большим юмором, фантазией и глубиной. "Благодаря тому опыту, который мы пережили в пандемию, зрителю становится понятно, о чем речь, это уже не становится магическим реализмом, уже просто реализм", - считает она.

Брусникина отметила и сложность постановки произведения в сценическом пространстве. "Нужно было найти какой-то образ этому магическому реализму, чудесам, которые происходят перед твоими глазами, трансформациями с людьми, пространствами", - пояснила она, добавив, что в "Практике" для решения этой задачи собралась мощная команда: художник Полина Бахтина, хореограф Дина Хусейн, художник по свету Илья Пашнин. "Такой дружной командой мы колдуем и вводим зрителя в оцепенение", - добавила она.

В спектакле задействованы артисты Мастерской Брусникина - Алексей Мартынов, Алена Хованская, Марина Калецкая, Кристина Якимушкина, Дарья Ворохобко, Анжелика Катышева, Яна Енжаева, Марина Васильева и другие.

Как отмечает сама автор, она хотела восполнить недостаток текстов о современной Москве. "Как человека, который много бывает в регионах и видит разницу между Москвой и всем, что за ее пределами, меня всегда мучила идея расплаты за этот условный комфорт. Это было мое личное исследование Москвы в ситуации ежедневно меняющихся видов апокалипсиса", - сказала Некрасова.