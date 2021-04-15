Фильм Михаила и Лили Идовых "Джетлаг" выйдет в прокат летом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фильм "Джетлаг" Михаила и Лили Идовых о паре влюбленных, жизнь которых меняется из-за ссоры в аэропорту, выйдет в российский прокат 17 июня, рассказали ТАСС в пресс-службе компании-дистрибьютора "Белые ночи". Зрителям также представят расширенную шестисерийную версию, которая позже появится на платформе more.tv.

"Джетлаг" - это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире. Это наше с Лили первое обращение к сегодняшнему моменту и героям из нашего круга общения. Здесь не спрячешься ни за историческим материалом, ни за условностями жанра: либо поймаешь за хвост эмоциональную правду происходящего, либо нет", - сказал режиссер проекта Михаил Идов, которого процитировали в компании.

Героями картины производства кинокомпании "Метрафильмс" стали влюбленные, которые после ссоры в аэропорту отправляются в разные концы света. Девушка Женя попадает на съемочную площадку в Берлине и становится соавтором фильма гениального режиссера, молодой человек Никита улетает в Таиланд, но все еще хочет вернуть Женю. Съемки "Берлина" проходили в Москве, а в Турции режиссеры нашли локации, похожие на юг Португалии и Таиланд.

По словам сценаристки Лили Вдовой, создателям фильма было интересно поговорить о тех людях, которые "летают лоукостерами, зато повсюду", снимают "двушку в хрущевке в спальном районе", но при этом чувствуют себя гражданами мира.

Роли в кинокартине исполнили Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Полина Ауг, Ксения Раппопорт и другие артисты.