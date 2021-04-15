Большой театр впервые отправился на гастроли в Воронеж

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в четверг впервые отправился в Воронеж, где 16 и 17 апреля представит балет "Укрощение строптивой". Выступления балетной труппы ГАБТ пройдут в рамках спецпроекта XI Международного Платоновского фестиваля искусств, сообщила ТАСС пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

"Для первых гастролей в Воронеже был выбран балет "Укрощение строптивой", поставленный известным французским хореографом, художественным руководителем труппы балета Монте-Карло Жаном-Кристофом Майо по заказу Большого театра России. Этот балет стал особенным в творческой судьбе хореографа. Впервые Жан-Кристоф Майо изначально создавал спектакль не для своей труппы", - рассказала Новикова.

Она отметила, что либретто создано по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. "Будучи большим поклонником творчества Дмитрия Шостаковича, Жан-Кристоф Майо самостоятельно составил музыкальную партитуру балета, включив в нее более двадцати фрагментов из различных сочинений композитора. В качестве сценографа выступил постоянный соавтор Майо Эрнест Пиньон-Эрнест, художником по костюмам стал Огюстен Майо, сын хореографа, также являющийся его постоянным соавтором", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, мировая премьера балета "Укрощение строптивой" состоялась 4 июля 2014 года. "В 2015 году постановка была удостоена Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший балетный спектакль", эту награду также получили артисты Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов за исполнение главных партий Катарины и Петруччо. Они же будут танцевать и в Воронеже", - подчеркнула пресс-атташе ГАБТ.

При этом она уточнила, что в трех гастрольных представлениях, которые состоятся на сцене Воронежского театра оперы и балета 16 апреля (начало в 19:00) и 17 апреля (в 12:00 и 19:00), задействовано два состава исполнителей. "Кроме уже упомянутых Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова, в спектаклях примут участие многие другие ведущие солисты балета Большого театра, в числе которых Анастасия Сташкевич, Семен Чудин, Кристина Кретова, Денис Савин, Нина Капцова, Артем Овчаренко, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин", - перечислила пресс-атташе, добавив, что балет пройдет в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением приглашенного дирижера Большого театра Алексея Репникова.

Мнение о спектакле

"Спектакль "Укрощение строптивой" Жана-Кристофа Майо, объединив Шекспира и Шостаковича, получился очень современным, близким сегодняшнему зрителю", - считает руководитель балета ГАБТ Махар Вазиев, поделившийся своим мнением перед началом гастролей в Воронеже. "Жан-Кристоф Майо придумывал этот спектакль в Москве, и наши артисты становились его соавторами", - заметил Вазиев.

С этим спектаклем театр побывал в разных странах - Великобритании, Монако, США, Италии, продолжил он. "Но без лишнего пафоса могу сказать, что для нас очень важны гастроли в городах России. Мы инициируем много специальных проектов, чтобы поддержать связи с регионами. И нам будет очень приятно выступить в Воронеже - городе с сильными культурными традициями, где любят и знают искусство балета", - оценил Вазиев.

"Мы будем рады приехать в Воронеж и с другими нашими спектаклями: классикой, балетами Юрия Григоровича. Было бы замечательно, чтобы наши гастроли из разовой акции тоже превратились в традицию", - заявил руководитель балета ГАБТ.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств ежегодно проводится с 2011 года на родине писателя Андрея Платонова (1899-1951) в Воронеже в июне в течение двух недель. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль прошел в сентябре без участия иностранных артистов. Ежегодно фестиваль посещают порядка 100 тыс. человек, планируется около 100 мероприятий по направлениям: "Театр", "Музыка", "Выставки", "Литература". На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев.