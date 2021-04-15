Фестиваль "зеленого" документального кино "Экочашка" пройдет 15-25 апреля в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль "зеленого" документального кино "Большая экочашка - 2021" пройдет с 15 по 25 апреля в кинозале Новой Третьяковки на Крымском Валу и онлайн-кинотеатре. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

"На фестиваль поступило рекордное число заявок - 950. Именно по этой причине он называется "Большая экочашка - 2021", а остальные мероприятия в течение года останутся специальными показами. Традиционно показы офлайн будут сопровождаться встречами с организаторами, а большие дискуссии и лекций перейдут в онлайн-формат", - заявила директор фестиваля Наталья Парамонова, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, четыре полнометражных фильма можно будет посмотреть 16 и 17 апреля в кинозале Новой Третьяковки на Крымском Валу и 15 документальных картин полного метра и две программы короткометражного кино - в онлайн-кинотеатре Cool Play. Фильмом открытия фестиваля станет полнометражное кино "Тайная жизнь деревьев" (Германия). 17 апреля состоится российская премьера канадского полнометражного фильма "Моржовая тюрьма", покажут швейцарский фильм "Гражданин Нобель". Четвертый полнометражный фильм фестиваля - российская лента Александра Горновского "Без Байкала?".

В онлайн-программу в этом году вошли фильмы "Место под солнцем", "Сердце Дерева", "Повелители воды", "Земля любви" ; "Благотворительный демпинг". Тема Арктики представлена фильмами "Голое Арктическое приключение" и "В темноту". Фильм "Элемент: Человек" напрямую затронет тему о взаимосвязях в природе.

"В этом году можно выделить несколько главных тем: климат, Арктика, лес, "зеленые" технологии, и, конечно, активизм. Также "Большая экочашка" расширила свою географию фильмов. В афише - документальные фильмы из Австрии, Австралии, Германии, Италии, Канады, Сингапура, США, Исландии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии, России, Великобритании, Нидерландов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами", - уточнили организаторы.

"Экочашка" - ежегодный международный фестиваль "зеленого" документального кино. В разные годы мероприятие проходило более чем в 20 городах России, шести городах Украины, шести городах Белоруссии, двух городах Казахстана и столице Киргизии. С 2012 года фестиваль - член Международной сети фестивалей экологического кино.