Две модельные библиотеки планируют открыть в Ивановской области

ИВАНОВО, 15 апреля. /ТАСС/. Две модельные библиотеки ("библиотеки нового поколения") планируют открыть в Пучеже и Гавриловом Посаде Ивановской области до сентября 2021 года. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.

"В этом году будут открыты модельные библиотеки в Пучеже и Гавриловом Посаде. В настоящее время уже начались ремонтные работы, открытие запланировано на сентябрь. Региональные парламентарии проконтролируют освоение средств, при необходимости окажут поддержку в благоустройстве прилегающих территорий, подключении высокоскоростного интернета, а также в других вопросах", - сказала она.

Формат модельных библиотек подразумевает модернизацию существующих библиотек с созданием комфортного функционального пространства с зонами для отдыха, социальной адаптации и реабилитации, а также творческими мастерскими. Чтобы попасть в программу представители библиотеки должны представить наиболее качественный и интересный план преобразований.

"В этом случае учреждению предоставляется грант из федерального бюджета в размере 5 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура". На эти средства в библиотеке обновляется книжный фонд, приобретается удобная мебель, современное компьютерное и интерактивное оборудование, в числе которого может быть интерактивная доска, очки виртуальной реальности, устройство для оцифровки книг. Стараемся вместе с муниципалитетами изыскать возможность софинансирования", - добавила Дмитриева.

Помимо этого, модельные библиотеки адаптируются для людей с особыми потребностями. Кроме пандусов, устанавливается оборудование для слабослышащих, с помощью компьютера тексты могут читать люди со слабым зрением.

Создание сети модельных муниципальных библиотек началось в 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", программа рассчитана на период до 2024 года. Данный проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, которая насчитывает 36 тыс. муниципальных библиотек. В модельных библиотеках предусмотрены автоматизированные системы, все они подключены к ресурсам Национальной электронной библиотеки, внедряются станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты.