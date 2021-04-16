Премьера сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова состоится в мае на "КиноПоиск HD"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мистический сериал "Пищеблок" Святослава Подгаевского по роману российского писателя Алексея Иванова о вампирах в пионерском лагере выйдет на "КиноПоиск HD" 19 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"Главная премьера этого лета - сериал "Пищеблок" от продюсерской компании "Среда" выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD 19 мая", - сообщили в пресс-службе.

Роман "Пищеблок" Алексея Иванова, автора книг "Географ глобус пропил", "Ненастье" и других, вышел в 2018 году. События произведения развиваются в небольшом пионерском лагере на берегу Волги, где в разгар Олимпиады 1980 года прячется группировка вампиров.

Адаптацией сценария занимался Александр Талал, который ранее работал над фильмами "Дневной дозор" и "Черная молния", режиссером выступил Святослав Подгаевский. Роли исполнят Петр Натаров, Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров, Ирина Пегова и другие артисты.