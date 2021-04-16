В Петербурге открылась выставка работ Натана Альтмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Первая с конца шестидесятых годов масштабная выставка произведений советского художника Натана Альтмана (1899-1970) открылась для широкой публики в пятницу в Санкт-Петербурге. В экспозицию на площадке KGallery вошли более ста произведений, в том числе, из фондов Русского музея, музея-заповедника "Петергоф" и частных собраний Петербурга и Москвы.

"Живопись и графика, эскизы театральных работ и проекты революционного украшения Петрограда, скульптура и фарфор, эскизы иллюстраций и книжные издания, представленные на выставке, охватывают весь период творчества Альтмана и многообразие жанров и техник, в которых работал художник", - рассказали в галерее.

Из ранних работ художника представлены пейзажи "Весна" и "Осень в парке" начала прошлого века, из абстрактной живописи 10-х XX века годов - "Натюрморт с синим графином" и "Беспредметная композиция РСФСР". Посетители также увидят известный скульптурный "Портрет молодого еврея (Автопортрет)" 1916 года из собрания Русского музея. К позднему этапу творчества Альтмана относятся "Зимний пейзаж. Пермь" 1942 года и "Портрет Ильи Палеева" 1960 года.

"Среди редких графических работ на выставке - законченные листы к еврейской азбуке Фаины Шаргородской, рисунок "Божий ангел зимним утром. Портрет Анны Ахматовой" 1914 года, сохранившиеся иллюстрации к поэме Александра Блока "Двенадцать" 1970 года", - отметили в KGallery. Выставка будет доступна для посещения по 13 июня.