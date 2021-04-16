В Петербурге открылась выставка, посвященная театральному режиссеру Николаю Акимову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Масштабная выставка, приуроченная к 120-летию со дня рождения театрального режиссера, классика театра ХХ века, народного артиста СССР Николая Акимова, открылась в пятницу в Санкт-Петербурге.

"Мир Акимова - в соединении юмора, очень парадоксального взгляда на вещи, поразительного таланта художника, удивительного дара полемиста. Он психологически точно чувствовал людей. С ним было интересно, уютно, и всегда хотелось доказать ему свою нужность", - сказал на вернисаже ветеран труппы народный артист России Валерий Никитенко, которого в 1962 году пригласил в театр сам Акимов.

Актер отметил, что в разных уголках театра и поныне ощутим "акимовский дух", который заключается, в интеллигентности, демократичности и уважительном отношении к молодым актерам.

На выставке представлены прошедшие реставрацию макеты акимовских спектаклей "Искусство комедии", "Дракон", "Лев Гурыч Синичкин", "Свадьба Кречинского", "Цилиндр". К макету декорации Акимов относился как к произведению искусства. Здесь же можно увидеть эскизы декораций, костюмов и грима, портреты знаменитостей работы Акимова. В экспозицию входит и доступный всем гостям театра "кабинет Акимова", развернутый в бывшей репетиционной комнате.

Впервые на выставке можно увидеть оригинальные акимовские фотографии, предоставленные театру дочерью мастера Анной Юнгер. Фотография была для Акимова отдельным видом творчества. На его фотопортретах своеобразно запечатлены дирижер Евгений Мравинский, писатели Евгений Шварц, Михаил Зощенко, Александр Солженицын, композитор Олег Каравайчук, артист Аркадий Райкин с маленьким сыном Костей.

В театральном фойе во время работы выставки будет постоянно транслироваться акимовский телеспектакль "Пестрые рассказы" по мотивам произведений Антона Чехова.