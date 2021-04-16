Первый детский фестиваль им. Рахманинова для одаренных музыкантов открылся в Тамбове

ТАМБОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Первый Всероссийский детский фестиваль искусств им. С. В. Рахманинова, организованный для выявления и поддержки одаренных детей, торжественно открылся в Тамбовском драматическом театре. Первыми на сцену вышли артисты Симфонического оркестра Московской консерватории и известный российский пианист Вадим Руденко, сообщает корреспондент ТАСС.

С идеей учредить новый детский фестиваль в 2019 году выступил губернатор области Александр Никитин. По его мнению, в преддверии 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова подобное мероприятие позволит повысить узнаваемость региона как земли, где долгие годы работал и жил композитор. Впервые фестиваль планировали провести в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие было отменено.

"Мы сегодня впервые на тамбовской земле проводим Всероссийский детский фестиваль, посвященный Сергею Васильевичу Рахманинову. Уже многие годы у нас проходит взрослый рахманиновский фестиваль и мы видим великолепных звезд мировой величины, которые выступают перед тамбовчанами и гостями нашей области, а с появлением детского фестиваля у нас с вами появляется возможность увидеть будущих звезд не только России, но и всего мира, поэтому мы возлагаем на этот фестиваль большие надежды", - сказал глава управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев в ходе церемонии открытия.

Как отметил директор рахманиновского музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков, новый фестиваль направлен на то, чтобы не просто выявить, но и поддержать одаренных музыкальных детей, особенно живущих в глубинке, поскольку "они - самая незащищенная категория нашей страны". "Сергей Васильевич Рахманинов всегда занимался поддержкой одаренных детей. В 1932 году, узнав о том, что дети наших эмигрантов в далеком Шанхае не имеют возможности учиться музыке, Рахманинов перечисляет деньги, чтобы поддержать местную музыкальную школу. Для него всегда дети были впереди всего", - отметил Ермаков.

Днем в рамках фестиваля в Тамбовской области также состоялось открытие творческой школы для одаренных детей, которая будет работать на протяжении всего фестиваля - до 30 апреля. Ее участниками стали 33 воспитанника детских музыкальных школ и колледжей искусств области. Мастер-классы для них проводят преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений страны, среди которых Московская государственная консерватория имени Чайковского, Воронежский государственный институт искусств и другие.

Помимо музыкальной части образования, для учащихся запланированы культурно-развлекательные и экскурсионные мероприятия, связанные с творческим наследием Сергея Рахманинова. Также в рамках фестиваля объявлен конкурс для одаренных детей на присуждение областного гранта в области музыкального искусства. Пять грантов будут вручены победителям на торжественном закрытии фестиваля.

О фестивале и Рахманинове

Фестиваль планируется проводить раз в два года. В следующий раз он состоится в 2023 году, в год 150-летия юбилея великого композитора. Ожидается, что участниками творческой школы станут дети из разных регионов России.

Имя Сергея Рахманинова тесно связано с Тамбовской областью. С 1890 по 1917 годы он подолгу жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о воссоздании имения и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова преобразовали в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова, а в сентябре 2019 года он получил статус заповедника.