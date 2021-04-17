Театр Маяковского впервые покажет спектакль по пьесе Мольера "Школа жен" в переводе Быкова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля "Школа жен" Жан-Батиста Мольера в постановке художественного руководителя Театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса пройдут 17 и 18 апреля на сцене театра. Труппа впервые инсценировала перевод комедии, сделанный поэтом и публицистом Дмитрием Быковым, сообщили в пресс-службе.

"Для постановки комедии Мольера Театр Маяковского взял перевод Дмитрия Быкова - одного из талантливейших поэтов и публицистов современности. На московской театральной сцене полный текст перевода Дмитрия Быкова комедии Мольера будет представлен впервые", - сказали в пресс-службе.

Главную роль Арнольфа исполняет народный артист России Анатолий Лобоцкий. Роль юной Агнесы представит актриса Наталья Палагушкина, а роль Ораса - студент Мастерской Миндаугаса Карбаускиса в ГИТИС Станислав Кардашев. Также в спектакле задействованы Евгений Матвеев, Ольга Ергина, Роман Фомин, Константин Константинов, Виктор Довженко.

Лобоцкий рассказал, что Быков в своей адаптации классического Мольера сделал пьесу более компактной. "Прекрасно владея языком, он приблизил текст к современным мыслям, и играть Мольера современным языком, мне кажется, значительно интереснее", - поделился он. Относительно своего персонажа артист отметил, что "проникается к нему безусловным сочувствием и оправдывает его, как актер-исполнитель обязан оправдывать любого мерзавца, какого бы он не играл".

В свою очередь Палагушкина заметила, что роль Агнесы далась ей нелегко, так как натура персонажа сильно отличается от ее собственной. "Мандаугас за нежность, за любовь. Мучительно все рождалось, было трудно, нужно было почувствовать нечто другое - трепет и нежность. В XXI веке этого обычно мало, а мы решили вспомнить", - сказала она.

В 2021 году исполняется ровно 10 лет, как Миндаугас Карбаускис является художественным руководителем Театра Маяковского, а спектакль "Школа жен" станет десятой постановкой режиссера на сцене театра.