В Петербурге открывается фестиваль современного танца "Пятилетка" хореографа Саши Кукина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Третий фестиваль современного танца "Пятилетка" начинается в субботу на Новой сцене Александринского театра, открытой для экспериментальных программ. Фестиваль проводится в Петербурге раз в пять лет и связан с творческими исканиями хореографа и педагога Саши Кукина и его единомышленников, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В основу этого фестиваля положена деятельность Саши Кукина, основавшего первую не только в Петербурге, но и в России профессиональную компанию современного танца. В этом году сам хореограф отмечает 70-летие, а Театру танца Саши Кукина минувшей осенью исполнилось 30 лет", - рассказали в пресс-службе.

Двухдневная программа фестиваля представит спектакли российских хореографов Ксении Бурмистровой, Виктории Арчая, Александра Челидзе, Дениса Бородицкого, Лилии Бурдинской, Ольги Васильевой, Анны Климаковой, Валерии Каспаровой, Константина Кейхеля. Особое внимание будет уделено петербургской танцевальной сцене и ее представителям разных генераций.

Главными фестивальными событиями станут показы работ Саши Кукина разных лет - "Бах, опус 1043", "Гравитация", "Разговор с Мерсом", "Свобода", в которых он открывает все новые возможности современной танцевальной пластики. Саша Кукин - единственный российский хореограф, осуществивший постановки в американских профессиональных труппах, таких как Kim Robards Dance (Денвер) и Dance constructions (Вашингтон). На протяжении многих лет через его классы прошли сотни учеников, многие из которых впоследствии заявили о себе как самобытные хореографы и артисты. Их работы вошли в программу "Пятилетки". На фестивале будет показана премьера режиссерской версии документального фильма Павла Скоробогатова "Саша Кукин", снятого к юбилейным датам. Фестивальные события будут транслироваться онлайн.

Название фестиваля связано с памятью места - Дворец культуры имени первой пятилетки, где современный танец впервые в городе был представлен на постоянной основе. С 1997 и вплоть до сноса здания в 2005-м этот ДК являлся центром танцевального эксперимента в Петербурге: здесь обрели творческий дом школа танца "Каннон данс" Натальи и Вадима Каспаровых, Театр танца Саши Кукина, Театр танца "Игуан" Нины Гастевой и Михаила Иванова. Здесь появился один из самых известных международных фестивалей современного танца в России - Oрen Look. Фестиваль "Пятилетка" - дань памяти этому знаковому месту.