"Чернобыль" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Отечественная драма "Чернобыль" стала лидером российского кинопроката, собрав 166,8 млн рублей в период с 15 по 18 апреля. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 15 апреля. Это история о молодом пожарном на атомной станции в Припяти. Он оказывается одним из немногих, кто знает пути под ядерным реактором достаточно хорошо, чтобы опуститься под него и выпустить воду во избежание повторного взрыва. Роли в картине исполняют Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и др.

Второе место по кассовым сборам занял зарубежный фантастический боевик "Мортал Комбат", собравший 153,6 млн рублей за выходные. Мастер боевых искусств Коул Янг начинает тренироваться с другими опытными бойцами, чтобы сразиться с врагами из Внешнего мира и устранить опасность, грозящую Земле.

На третьей строчке рейтинга оказался вернувшийся 15 апреля на большие экраны "Властелин колец: Братство кольца", который за минувшие четыре дня собрал 49,1 млн рублей. Фэнтези повествует об эпической борьбе за кольцо всевластия, которое дарует своему хозяину возможность управлять силами природы и магии. Фильм получил рекордные 13 номинаций на "Оскар" и удостоился четырех статуэток.