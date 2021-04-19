РНБ представит на "Библионочи" редкие книги о Венеции, лекции о космосе и немое кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге покажет участникам акции "Библионочь" редкие книги и материалы о Венеции, которая в этом году отмечает 1 600 лет с момента основания, проведет лекции о космосе и сеанс немого кино в сопровождении тапера. Программу, которая развернется в главном и новом зданиях РНБ, представил на пресс-конференции ТАСС генеральный директор библиотеки Владимир Гронский.

"В этом году "Библионочь" будет отличаться у нас тем, что все ее события будут транслироваться в Tik-Tok, - сказал Гронский, отметив, что РНБ вышла в Tik-Tok полтора месяца назад и за это время успела собрать более 1,7 млн просмотров. - "Библионочь" начнется в пятницу, 23 апреля, и будет проходить в главном здании нашей библиотеки под девизом "Все рушится, но никогда не падает". 25 марта Венеция отметила 1 600 лет со дня своего основания, и РНБ представит гостям материалы из своих коллекций, посвященные истории Венеции, редкие книги, карты, гравюры, иллюстрации".

В этот день в библиотеке откроется выставка о коллекции "альдин" - изданий, вышедших из печатных станков венецианской типографской династии, во главе которой стоял Альд Мануций, об особенностях его типографского стиля, о первых карманных книгах, о Венеции конца XV-XVI веков. "В отделе эстампов будет развернута выставка "Жемчужина Италии", на ней будут представлены редкие гравюры XVII-XVIII вв., литографии, фототипии и фотографии XIX века", - отметил Гронский. Отдел картографии покажет оригиналы карт и атласов XVI-XVII веков, а в Библиотеке Вольтера гостей ждет рассказ о Венеции и венецианцах. Акцию в Главном здании дополнит экскурсия "Библиотечный квартал" - об истории квартала, в котором располагается РНБ.

Вечером 24 апреля "Библионочь" продолжится в Новом здании РНБ на Московском проспекте. Мероприятия на этой площадке будут посвящены 60-летию первого полета в космос. Посетители смогут побывать на лекциях о солнечных затмениях и космосе, на лекции-концерте "Шлягеры с орбиты", а также показе немого кино "Аэлита" (1924 г.) в сопровождении тапера и музыкального коллектива.

Электронный архив материалов журнала "Наука и жизнь" на тему космоса, опубликованных в 1934-2010 годах, мемуары и литературные произведения известных фантастов Станислава Лема, Рэя Брэдбери, Кира Булычева, дореволюционные научно-популярные журналы "Летунъ", "Тяжелее воздуха" о первым шагах воздухоплавания с фотографиями, иллюстрациями, чертежами и подробными описаниями устройств "птицекрылых машин", - со всем этим также смогут ознакомиться участники акции.

О Библионочи

Библионочь - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Цель мероприятия - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан.

Юбилейная десятая "Библионочь - 2021" состоится 24 апреля, старт мероприятиям впервые будет дан не только на Земле, но и в космосе. В этом году акция приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина.