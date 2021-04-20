Иностранные певцы выступят в Москве на вокальном конкурсе "Хосе Каррерас Гран-при"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Восемьдесят исполнителей из 18 стран мира примут участие в Международном вокальном конкурсе Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При", очный этап которого стартует во вторник в Москве. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

Конкурс имени известного испанского тенора, учрежденное в 2018 году, проходит раз в два года. Второй конкурс был запланирован на осень 2020 года и перенесен из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

"Мы все время были на связи с президентом конкурса Хосе Каррерасом, и прошлой весной было принято решение провести I тур онлайн - по записям. Мы получили около 300 заявок из 30 стран. Во II тур вышли 80 человек из 18 стран мира. Все они приезжают в Москву", - сказала собеседница агентства. Члены жюри, в числе которых шесть иностранцев, также будут присутствовать на прослушиваниях лично.

Открытие и финал конкурса пройдут на сцене зала "Зарядье", прослушивания II тура - в театре "Геликон-опера", выступающем соорганизатором состязания.

К участию в конкурсе допущены сопрано, меццо-сопрано и теноры в возрасте от 18 до 32 лет, а также баритоны и басы в возрасте от 18 до 34 лет.

Итоги "Хосе Каррерас Гран-при" подведут 26 апреля. Обладатель гран-при получит 700 тыс. рублей. Первая премия для каждого типа голоса составит 500 тыс. рублей, вторая - 300 тыс. рублей, третья - 100 тыс. рублей. Также предусмотрены специальные творческие призы: дебют в "Геликон-опере", сольный концерт на сцене Новосибирской государственной филармонии, выступление в Культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге и другие.