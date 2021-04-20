Любимова: первые два центра культурного развития в регионах появятся к 2022 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первые два центра культурного развития (ЦКР), создаваемые в рамках национального проекта "Культура", будут созданы в регионах к 2022 году. Об этом сообщила во вторник министр культуры Ольга Любимова на заседании итоговой коллегии ведомства.

"В рамках программы развития центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек в 2020 году разработаны восемь типовых проектов. Первые два центра культурного развития появятся до 2022 года", - сказала министр, уточнив, что в планах строительство еще 39 подобных центров до конца 2024 года.

Ремонт театров

Капитальный ремонт не менее девяти детских театров и четырех театров юного зрителя (ТЮЗов) проведут в течение года, сообщила Любимова. "В планах на этот год - капитальный ремонт еще не менее девяти детских театров и четырех ТЮЗов", - сообщила Любимова.

Министр напомнила, что в стране 168 детских театров: молодежные театры, ТЮЗы, театры кукол.

"Тринадцать из них уже успешно открыты после модернизации. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 795 млн рублей", - сказала она.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений культуры. Драйверами проекта станут центры культурного развития, которые будут построены по типовым проектам. ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, а также сервисными зонами. Всего в рамках нацпроекта "Культура" до 2024 года в городах России планируется построить 39 центров культурного развития.