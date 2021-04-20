Путин направил приветствие участникам вокального конкурса "Хосе Каррерас Гран-при"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при", открытие которого прошло во вторник на сцене парка "Зарядье". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отрадно, что творческий потенциал конкурса, нацеленного на поддержку молодых талантов, поистине неисчерпаем, и в нынешнем году в нем примут участие впечатляющее число исполнителей из многих стран. Всех их объединяют прекрасные вокальные данные, приверженность идеалам и ценностям высокого искусства, стремление к профессиональному росту и, конечно, искреннее желание встретиться на одной сцене с выдающимися оперными артистами, получить у них уроки мастерства", - говорится в приветствии.

Глава государства выразил уверенность, что форум, организованный Фондом Елены Образцовой, станет заметным событием в культурной жизни России и других государств. Он пожелал участникам и организаторам конкурса успехов, вдохновения и всего наилучшего.

Конкурс имени известного испанского тенора, учрежденный в 2018 году, проходит раз в два года. Второй конкурс был запланирован на осень 2020 года и перенесен из-за пандемии коронавируса.

Финал конкурса пройдет на сцене зала "Зарядье", прослушивания II тура - в театре "Геликон-опера", выступающим соорганизатором состязания. Итоги "Хосе Каррерас Гран-при" подведут 26 апреля. Обладатель гран-при получит 700 тыс. рублей.