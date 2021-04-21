Большой театр представляет премьеру оперы Пуччини "Тоска" в постановке итальянцев

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на Новой сцене проведет с 21 по 25 апреля серию премьерных показов оперы Джакомо Пуччини "Тоска", постановку которой осуществили в Москве соотечественники композитора - итальянцы режиссер Стефано Пода и дирижер Даниэле Каллегари. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"В Большой театр после семилетнего перерыва возвращается одна из самых любимых во всем мире опер - "Тоска" Джакомо Пуччини. Над спектаклем работает итальянская постановочная команда - дирижер Даниэле Каллегари и режиссер Стефано Пода", - сказала Новикова.

По ее словам, известный режиссер Стефано Пода за свою творческую карьеру осуществил более 100 постановок на сценах ведущих театров разных стран. "В Большом театре он работает впервые, выступая также в качестве сценографа, художника по костюмам, по свету и хореографа", - уточнила собеседница агентства. "Что касается дирижера Даниэле Каллегари, то он тоже очень знаменит", - продолжила Новикова. "Маэстро востребован в крупнейших театрах мира, среди которых Метрополитен-опера, Ла Скала, Парижская национальная опера, театр Лисеу в Барселоне, Берлинская государственная опера, Баварская государственная опера, Венская государственная опера и многие другие", - перечислила она, добавив, что Каллегари выступал и в Большом театре.

"Главные партии в спектакле репетируют звезды оперной труппы Большого театра и приглашенные солисты Лиана Арутюнян, Динара Алиева (Флория Тоска), Азер Зада, Олег Долгов, Массимо Джордано (Марио Каварадосси), Габриэле Вивиани, Эльчин Азизов (Барон Скарпиа)", - назвала имена исполнителей пресс-атташе ГАБТ.

Из истории создания оперы

Как она отметила, согласно историческим источникам, в 1889 году Пуччини впервые увидел пьесу французского драматурга Викторьена Сарду "Тоска" с Сарой Бернар в заглавной роли. "Вскоре композитор написал своему издателю Джулио Рикорди: "Думаю о "Тоске"! Умоляю вас проделать все необходимые формальности, чтобы получить разрешение Сарду раньше, чем вы оставите эту идею, что очень огорчило бы меня, потому что именно в "Тоске" я вижу оперу для себя - не чрезмерных размеров, не пышный спектакль; это не тот сюжет, который мог бы дать место привычному музыкальному излишеству", - привела слова Пуччини собеседница агентства.

"Одновременно драмой интересовались Франкетти и Верди, но благодаря усилиям Рикорди, право на написание оперы получил Пуччини", - подчеркнула она. "Переговоры с Сарду и работа над либретто растянулись на несколько лет, и к сочинению музыки композитор приступил лишь в 1898 году. Премьера состоялась 14 января 1900 года в римском Театре Костанци", - сказала Новикова.

Постановки "Тоски" в Большом

Она напомнила, что в Большом театре "Тоска" ставилась пять раз. Самая первая премьера состоялась в 1930 году на сцене филиала. "По-настоящему легендарным стал спектакль режиссера Бориса Покровского, художника Валерия Левенталя и дирижера Марка Эрмлера. Поставленный в 1971 году, он оставался в репертуаре театра до 2014 года, за это время спектакль был показан более 350 раз", - отметила пресс-атташе ГАБТ.

"История "Тоски" в Большом театре связана с именами выдающихся артистов", - продолжила она. "Заглавную партию в разное время исполняли Стефания Зорич, Ксения Держинская, Александра Бышевская, Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Маквала Касрашвили, Елена Зеленская. В партии Каварадосси были заняты Николай Озеров, Борис Евлахов, Давид Ангуладзе, Никандр Ханаев, Владимир Атлантов, Владислав Пьявко, Зураб Соткилава, Бадри Майсурадзе. Партию Скарпиа исполняли Леонид Савранский, Георгий Коротков, Владимир Любченко, Владимир Политковский, Михаил Киселев, Владимир Валайтис, Юрий Мазурок, Владимир Редькин", - перечислила Новикова.

О новой постановке

По поводу новой постановки на предварившем премьеру пресс-брифинге высказался режиссер Стефано Пода, выступающий также как сценограф, художник по костюмам, по свету и хореограф. По его словам, "опера прекрасна тем, что она объединяет множество искусств: музыку, слово, живопись, скульптуру, архитектуру, и этот синтез рождает нечто особенно ценное".

Главную цель обращения к опере "Тоска" он сформулировал так: "Открыть ее заново". "Мы все ее видели, любим, знаем наизусть все арии. Мы к ней привыкли и забыли не только о ее драматической остроте, но и о драматургической сложности", - пояснил свою концепцию режиссер.

По его определению, "Тоска" - уникальная партитура". "Здесь невероятный музыкальный всплеск, предвестие удивительных драматургических открытий ХХ века. Она слишком хорошо сделана. Совершенна, как хорошие часы. Точна, пунктуальна, у нее изумительно четкое либретто, она сконструирована гениями. Здесь совершенно невероятная плотность событий - в один день случается все, день становится целой жизнью. Этот день "Тоски" - очень полнокровный, в нем нет проходных персонажей или проходных слов, постоянно происходит что-то удивительное, новое. От начала и до конца опера держит нас в напряжении", - отметил режиссер.

"Тоска" сделана как триллер, но не стоит забывать, что это кино усвоило уроки Пуччини, чтобы стать великим, а не наоборот. И она воздействует на любого зрителя, не только на итальянцев. Я думаю, она проняла бы и марсиан. Почему? "Тоска" рассказывает историю универсальных человеческих образов. Скарпиа, Каварадосси, Ризничий - это же великие, универсальные человеческие типажи, разные образы мышления, восприятия мира. И в повседневной жизни мы тоже можем их встретить. Или узнать в ком-то из них себя", - поделился своим мнением Пода.

Он также высказался о работе в Большом. "Я восторге от мастерских Большого театра, - оценил режиссер. - Только здесь остались специалисты такого уровня, которые соединяют в себе высочайшую художественную культуру, знания и уникальные умения - практически утраченное сегодня мастерство создания тканевых фактур, костюмов, декораций, необходимых для воплощения замысла". "Именно мастерские и ателье свидетельствуют о том, на каком уровне находится театр. И то, что в Большом работает персонал такого высочайшего класса, и делает Большой театр великим", - заявил итальянский мастер.