AP: умер американский композитор Джим Стейнман

ТАСС, 21 апреля. Американский композитор и музыкальный продюсер Джим Стейнман, написавший слова и музыку всех песен с альбома рок-исполнителя Мита Лоуфа Bat Out Of Hell, умер в возрасте 73 лет. Об этом во вторник со ссылкой на его брата, Билла Стейнмана, сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, композитор умер в понедельник в штате Коннектикут от почечной недостаточности.

Джим Стейнман родился 1 ноября 1947 года в Нью-Йорке. Он начал свою карьеру в музыкальном театре и был известен написанием и продюсированием оперных рок-песен и баллад на протяжении всей карьеры.

В 2012 году Стейнман был введен в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame). Одной из самых известных работ композитора считается дебютный студийный альбом Bat Out of Hell американского рок-исполнителя Мита Лоуфа, выпущенный в 1977 году. Он также стал автором композиций к мюзиклам "Бал вампиров" (Tanz der Vampire, 1997) по одноименному фильму Романа Полански и "Свистни по ветру" (Whistle Down the Wind, 1996), песни It’s All Coming Back to Me Now ("Все это возвращается ко мне сейчас"), спетой канадской певицей Селин Дион, и других произведений.