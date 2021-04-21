Российско-эстонская выставка о певце Георге Отсе откроется в Москве 30 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Выставка о жизни народного артиста СССР, советского певца эстрады и оперы Георга Отса (1920-1975) откроется в Музее-усадьбе Шаляпина в Москве 30 апреля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского национального музея музыки (РНММ).

"Талант и обаяние эстонского певца и актера Георга Отса покорили сердца миллионов жителей как минимум шестой части нашей планеты. Его высоко ценили в Эстонии, буквально боготворили в России и Финляндии. Все, кто соприкасался с его талантом, будь то на радио или на телевидении, в оперных театрах или в фильмах - все единогласно утверждают, что Георг Отс стал легендой еще при жизни", - отметили организаторы.

РНММ готовит экспозицию совместно с Историческим музеем Эстонии и Эстонским музеем театра и музыки при поддержке посольства Эстонии в Москве.

В нее войдут предметы из фондов РНММ, в их числе редкие афиши с 1951 по 1972 год. "Так, в экспозиции будут представлены афиши концертного зала "Эстония", где Георг Отс с 1944 года был артистом хора, а с 1945 года - солистом Театра оперы и балета "Эстония" (ныне Национальная опера "Эстония" - прим. ТАСС), а также афиши Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета, в котором Георгий Карлович исполнял несколько оперных партий", - рассказали в пресс-службе.

Выставка будет открыта для посещения с 30 апреля по 8 июля.

Георг Отс - солист театра оперы и балета "Эстония" (1945-1975). Работал постановщиком и снимался в кино, за три десятилетия он сыграл 55 ролей. Особую известность ему принесли роли в фильмах "Мистер Икс", "Случайная встреча", "Свет в Коорди". Лауреат Сталинской премии (1950, 1952), Государственной премии СССР (1968).