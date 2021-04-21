В Липецкой области расширят список реконструируемых объектов культуры на допфинансирование

ТАСС, 21 апреля. Власти Липецкой области расширят список реконструируемых объектов культуры за счет дополнительного финансирования, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам в среду глава администрации региона Игорь Артамонов.

Президент РФ Владимир Путин в среду, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности и в малых исторических городах России.

"Дополнительное финансирование позволит нам расширить список культурных объектов, где в этом году мы сможем провести модернизацию", - сказал Артамонов, комментируя послание президента. Он подчеркнул, что власти региона "будут работать, чтобы попасть в программу", и предложат соответствующие проекты.

Касаясь вопроса перевода государственных и муниципальных услуг в режим "одного окна", глава региона сообщил, что в настоящее время в Липецкой области в этом направлении "уже проделана большая и плодотворная работа". В частности, практически все услуги соцзащиты переведены в МФЦ.

"Это то, к чему мы стремимся в регионе, по возвращении сразу проведу совещание с МФЦ и ЕДС [Единая диспетчерская служба[, обсудим, какие новые услуги и сервисы они готовы начать оказывать в ближайшее время, и что для этого надо сделать", - заключил Артамонов.