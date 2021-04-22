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Умер продюсер "Бешеных псов" Монте Хеллман

Ему был 91 год
Монте Хеллман EPA/CLAUDIO ONORATI
Описание
Монте Хеллман
© EPA/CLAUDIO ONORATI

ТАСС, 22 апреля. Американский режиссер, сценарист, монтажер и продюсер Монте Хеллман ушел из жизни 20 апреля на 92-м году жизни. Об этом во вторник сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь умершего - актрису и продюсера Мелиссу Хеллман.

Хеллман снял вестерны "Перестрелка" (The Shooting, 1966) и "Побег в никуда" (Ride in the Whirlwind, 1966), военную драму "В ад с черного хода" (Back Door to Hell, 1964) и приключенческий фильм "Полет к ярости" (Flight to Fury, 1964) - во всех этих картинах снялся актер Джек Николсон.

Самая известная продюсерская работа Хеллмана - дебютный фильм Квентина Тарантино "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992). 

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