Петербургский музей и "ВКонтакте" запустили виртуальный тур по Петропавловскому собору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Петербургский Музей истории города и социальная сеть "ВКонтакте" представили новую виртуальную экскурсию по Петропавловскому собору, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. Тур позволит дистанционно изучить интерьеры храма, который считается центральным элементом композиции Петропавловской крепости.

Виртуальный тур по собору Святых первоверховных апостолов Петра и Павла стал продолжением проекта, стартовавшего весной прошлого года по инициативе комитета по культуре с экскурсии по Исаакиевскому собору.

"В условиях пандемии, когда границы все еще закрыты, возможность в мельчайших деталях и подробностях знакомить мир с достопримечательностями Петербурга дает дополнительные преимущества: информирует, стимулирует воображение и позволяет строить конкретные планы на посещение нашего города", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что виртуальный тур проходит в свободном формате, то есть посетители сами выстраивают маршрут. В частности, на экскурсии можно подробно рассмотреть уникальный памятник декоративного искусства петровского времени деревянный золоченый иконостас, а также Царские врата Петропавловского собора. Онлайн-тур доступен через специальное мини-приложение "Виртуальные экскурсии" на площадке "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в рамках развития проекта планируется создание цифровых копий других знаковых культурных достопримечательной Санкт-Петербурга.

О Петропавловском соборе

Петропавловский собор был построен по указу Петра I. Возведен в 1712-1733 годах под руководством архитектора Доменико Трезини. 12 июля 1733 года он был освящен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. С учреждения в 1742 году Санкт-Петербургской епархии до освящения в 1858 году Исаакиевского собора Петропавловский собор являлся кафедральным, затем был передан в придворное ведомство.

В 1919 году собор был закрыт. В 20-е годы XX века здание находилось в ведении Музея революции, в 30-40-е годы прошлого века - приспособлено под склад Центральной книжной палаты, в 1954-м передано Государственному музею истории города. Собор является усыпальницей императорского Дома Романовых.