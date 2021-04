Spotify составил топ саундтреков к номинированным на "Оскар" фильмам

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Саундтрек к номинированному на "Оскар" фильму "Иуда и черный мессия" опередил по прослушиваниям на платформе Spotify других претендентов на награду Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе сервиса.

Вручение премии "Оскар" состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. В России церемонию будет транслировать 26 апреля онлайн-кинотеатр Okko.

"Накануне церемонии Spotify заметил растущий интерес к саундтрекам из фильмов и выяснил, какие из них стали самыми популярными среди слушателей. В России лидирует музыка из картин "Иуда и черный мессия", "Отец" и "Девушка, подающая надежды", - рассказали в компании.

Так, среди номинантов в категории "Лучшая песня" на первом месте по прослушиваниям у россиян оказался трек Fight For You исполнительницы H.E.R, который прозвучал в ленте "Иуда и черный мессия". "Она популярна и у слушателей по всему миру - в марте число прослушиваний этого трека выросло на 120% по сравнению с февралем", - отметили в Spotify. На второй строчке по популярности Husavik (My Hometown) из "Евровидение: История "Огненной саги", на третьей - Hear My Voice из "Суда над чикагской семеркой".

Среди альбомов с саундтреками к фильмам-номинантам в России и за рубежом лидирует Seven Days Walking (Day 4) композитора Людовико Эйнауди к картине "Отец" с Энтони Хопкинсом. На втором месте в России сборник Promising Young Woman к ленте "Девушка, подающая надежды", а на третьем - композиции из картины "Манк" Дэвида Финчера. Данные приводятся за февраль и март текущего года.

По данным сервиса, во всем мире количество прослушиваний официального плейлиста Hollywood's Big Night, в котором собраны саундтреки к фильмам-номинантам этого года, в марте выросло на 234% по сравнению с предыдущим месяцем. Spotify - самый популярный аудиостриминговый сервис по подписке в мире, который насчитывает более 345 млн пользователей в более чем 90 странах мира. В России сервис запустился 15 июля 2020 года.