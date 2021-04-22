АРХАНГЕЛЬСК, 22 апреля. /ТАСС/. Дни якутского кино начались в Архангельской области. Как рассказала ТАСС директор Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open Тамара Статикова, показы будут проходить в рамках киномарафона фестиваля.

"Дни якутского кино начались. Феномен якутского кинематографа ярко проявился в последние несколько лет - картины получают призы на престижных кинофестивалях. Мы показываем полнометражные работы в региональных кинозалах, и нам интересно, как воспримут это во многом авторское кино", - сказала Статикова.

Дни якутского кино проходят в рамках поддержки региональных кинозалов Архангельской области, открытых на субсидии Фонда кино. В программе киномарафона этого года пять фильмов в разных жанрах. Мелодрама "Кэрэл. Невидимая красота" - о молодой певице и слепом деревенском парне, который пишет песни. Комедия "Агент Мамбо", который стал самым кассовым фильмом якутского кинематографа, рассказывает о сотруднике полиции Гоше, которому предстоит внедриться в преступную группировку. Детектив "Мой убийца" рассказывает о расследовании убийства молодой девушки, хоррор "Республика Z" - это картина о двух друзьях, которые пытаются выжить в условиях всемирной эпидемии. Документальный фильм "Хранители тундры" рассказывает о жизни оленеводов в северном улусе.

Проект социальный, поэтому все показы для зрителей проходят бесплатно.

В киномарафоне фестиваля, который начался в марте и продлится до конца мая, также будет показано 19 художественных, документальных, короткометражных фильмов, представленных партнерами проекта: киностудией "Ленфильм", Гильдией неигрового кино и телевидения России, мурманским международным кинофестивалем "Северный характер", и четыре работы кинематографистов Архангельской области. К архангельскому киномарафону в том году присоединились Свердловский областной фильмофонд, киноклуб в г. Нижний Тагил и "Комикиновидеопрокат" в Республике Коми. "Надо отметить, что если в Архангельской области кинозалы в районах открываются заново, то в Коми и Свердловской области эта сеть сохранилась, - добавила Статикова. - Нам интересен их опыт".

Международный кинофестиваль стран Арктики - 2020 Arctic open прошел в Архангельской области с 4 по 6 декабря 2020 года. В связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции он проходил без конкурсной программы, ряд мероприятий был перенесен в онлайн. В ходе фестиваля зрители увидели 25 картин режиссеров из четырех стран: России, Канады, Швеции и Дании.