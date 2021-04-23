Музей-квартира писателя Михаила Зощенко откроется в Петербурге после реэкспозиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мемориальный музей-квартира классика русской литературы Михаила Зощенко откроется в пятницу после реэкспозиции в знаменитом Писательском доме на канале Грибоедова. Он будет носить название "Государственный литературный музей "XX век", сообщила корреспонденту ТАСС куратор экспозиции, заместитель директора по научной работе Светлана Кузнецова.

"Литературный музей "ХХ век" предполагает огромный пласт литературы, который стоит за этим определением. А Квартира Зощенко - это пока ядро музея, та маленькая часть, с которой музей стартовал в 1992 году. У нас появляются новые площадки, на которых мы будем популяризировать наследие, связанное с ленинградской литературой минувшего века"; - рассказала Кузнецова. Концепция большого, многоадресного музея находится сейчас в стадии формирования.

Так, весь Писательский дом, отмеченный множеством мемориальных досок, претендует на вхождение в этот новый проект. Здесь жили и творили такие известные советские писатели, как Валентин Каверин, Евгений Шварц, Николай Заболоцкий, Всеволод Рождественский, Иван Соколов-Микитов, Ольга Форш, Борис Житков, Николай Олейников, Михаил Слонимский, Михаил Козаков. Всего в этом списке - более 130 имен.

Во дворе открылась постоянная планшетная выставка "Дом под крышей звездной" об истории дома, его знаменитых жильцах и не менее знаменитых гостях, о книгах, которые здесь написаны.

В гостях у Зощенко

Музей-квартира Михаила Зощенко - самый скромный по площади - всего 45 кв. м - литературный мемориал города. В обновленном виде здесь сохранен кабинет писателя, где появилась лишь новая опция, с помощью которой можно виртуально прогуляться по комнате.

Гораздо более объемной и содержательной стала литературная экспозиция, развернутая в соседней комнате. Как рассказала Светлана Кузнецова, в основу этой части музея положены события автобиографической повести "Перед заходом солнца", по которой хронологически выстроены не только эпизоды жизни и творчества писателя, но и звучит единственная сохранившаяся запись 1933 года, где Михаил Михайлович читает свой рассказ "Актриса".

В центре этой части экспозиции - мультимедийные аудиовизуальные интерактивные инсталляции петербургской художницы Дарьи Шкелевой. В одной из них, "Золотые слова", собраны отрывки из произведений Зощенко - писателя, философа, мудрого комментатора событий своей эпохи. Материалы этой части подобраны в сотрудничестве с литературоведом и писателем, профессором Университета Южной Калифорнии (США) Александром Жолковским, автором монографии о Михаиле Зощенко.

Вторая инсталляция - "Звуки времени" воссоздают в музыке и голосах "партитуру" прошлого века.

О писателе

Петербуржец Михаил Зощенко (1894-1958), дворянин по происхождению, вошел в историю русской советской литературы как писатель, драматург, сценарист и переводчик. Он известен, в первую очередь, как сатирик, автор необычайно смешных рассказов и фельетонов. Его конек - короткие юмористические рассказы, в которых он высмеивал мещан и обывателей. Он всегда был убежден: сатирик должен быть морально чистым человеком, что в самых сложных жизненных ситуациях всегда отличало его общественное поведение. В последние годы жизни Зощенко попал в опалу - его перестали печатать и исключили из Союза писателей СССР.

Произведения сатирика переведены на многие языки мира - от английского до японского. Рассказы писателя легли в основу кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!". Композитор Родион Щедрин создал на основе прозы Зощенко симфоническую сказку "Приключения обезьяны", которую включил в свой репертуар Мариинский театр.