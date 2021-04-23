"Мелодия" выпустила цифровые альбомы Прокофьева к 130-летию композитора

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила цифровые альбомы с первой оперой и первым балетом Сергея Прокофьева, релиз приурочен к 130-летию композитора, которое отмечается 23 апреля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Мелодии".

"К 130-летнему юбилею со дня рождения Сергея Прокофьева фирма "Мелодия" подготовила серию цифровых альбомов. "Мелодия" выпускает в цифровом формате записи первых музыкально-сценических произведений композитора: первую отечественную запись оперы "Маддалена" (1986 год) и неизвестную ранее трансляцию первого в СССР концертного исполнения полной версии балета "Сказка про шута". Дирижер - выдающийся интерпретатор прокофьевской музыки Геннадий Рождественский, 90-летие со дня рождения которого мы также отмечаем в этом году", - рассказали в пресс-службе.

Рождественский выступил также в роли чтеца в записи балета "Сказка про шута" ("Сказка про шута, семерых шутов перешутившего").

В "Мелодии" отметили, что благодаря его инициативе первая опера и первый балет Прокофьева прозвучали в нашей стране. "Но если опера "Маддалена" была записана в студии и выходила на пластинке, то балет "Сказка про шута" целиком был впервые сыгран на концерте в Большом зале Московской консерватории в 1984 году. Это исполнение было записано, но никогда не издавалось! Эта запись ценна не только исполнением балета, но и комментариями Геннадия Рождественского", - говорится в сообщении.

Цифровые альбомы доступны для слушателей на платформах Яндекс.Музыка, YouTube Music и Spotify, уточнили в "Мелодии".