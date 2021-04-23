Актеры Тихон Жизневский и Мила Сивацкая удостоились премии "Аванс" на ММКФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Актер Тихон Жизневский, исполнивший главную роль в блокбастере "Майор Гром", и актриса Мила Сивацкая из сказочной франшизы "Последний богатырь" стали лауреатами премии "Аванс", которую вручает журнал "Кинорепортер" лучшим молодым кинематографистам.

Награждение состоялось в пятницу в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) на традиционной вечеринке White Party. Лауреаты получили хрустальную статуэтку в форме звезды.

"Мы уже 10 лет открываем новые имена, которые в ближайшем будущем будут звездами. Мы не ошиблись еще ни разу", - сказала главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева.

ММКФ в 2021 году продлится до 29 апреля. Показы проходят с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.

Журнал "Кинорепортер", созданный на базе российской версии The Hollywood Reporter, является официальным информационным партнером ММКФ. Премия "Аванс" - одна из инициатив издания, направленных на поддержку российской киноиндустрии. Обладателями премии в разное время становились Аглая Тарасова, Роман Курцын, Ирина Старшенбаум, Александр Паль, Милош Бикович, Юлия Александрова, Анфиса Черных и многие другие.