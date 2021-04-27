Композитор Александр Чайковский напишет оперу о создателях Сурского и Казанского рубежей

ТАСС, 27 апреля. Композитор, художественный руководитель Московской государственной филармонии Александр Чайковский напишет оперу, посвященную строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации главы Чувашии Олега Николаева, который провел во вторник рабочую встречу с Чайковским.

"Оперу, посвященную строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, создаст известный композитор Александр Чайковский", - отмечается в сообщении.

По словам Чайковского, опера будет основана на реальных событиях. "Считаю, что это должна быть документальная опера. Я не знаю, была ли такая когда-нибудь. Может быть, мы даже назовем ее документальной оперой", - сообщил он.

В постановке будет использована хроника военных лет. "Спектакль будет рассказывать о страшных и трудных вещах, но он должен быть красивым и по свету, и по декорациям. В центре спектакля будет лирическая история о любви, когда люди сначала потеряли друг друга, а потом после войны нашлись. Одну такую реальную историю нам рассказали вчера [в Чувашии]", - приводятся в сообщении слова композитора. Чайковский также планирует включить в спектакль чувашские народные песни, которые пели люди во время строительства оборонительных рубежей.

Строительство линии обороны от гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску началось в октябре 1941 года в Чувашии и в нескольких поволжских республиках и областях, когда враг уже был под Москвой. По территории Чувашии линия обороны прошла вдоль Суры от села Засурское Ядринского района через села Пандиково Красночетайского и Сурский Майдан Алатырского районов и до границы республики с Ульяновской областью под Алатырем. В строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии приняли участие более 170 тыс. человек - треть трудоспособного населения республики на тот момент. Власти региона ранее объявили 2021 год Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.