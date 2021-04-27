Эксперт: будущее киноиндустрии за гибридом проката в кинотеатрах и онлайн-платформ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Постпандемийная киноиндустрия, освоившая онлайн-форматы продвижения продукта, придет в итоге к гибриду использования традиционного кинопроката и онлайн-платформ, когда частично фильмы будут продвигаться онлайн и затем уходить в кинотеатры, частично распространяться только онлайн. Такое мнение высказал гендиректор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин во вторник в ходе сессии "Цифровой креатив на экспорт" на форуме креативных индустрий IPQuorum, проходящем в Сколково.

"Будущее за гибридом. Основная проблема кинопроката в том, что он требует огромных расходов на продвижение картины, сборы при этом не растут - рост кинотеатральной сети приостановлен, причем во всем мире, за исключением отдельных стран, и, как следствие, количество зрителей не увеличится, скорее всего. Нужно ли выпускать фильмы в прокат с огромными рекламными бюджетами, которые простоят в кинотеатрах два дня - до того момента, пока кинотеатры не поймут, что у них два зрителя на сеансе? Платформы дают определенное решение проблемы", - сказал эксперт.

По словам Верещагина, кинокомпании уже научились сначала продавать права на интернет-продвижение, телевизионные права, после чего уже оценивать, насколько будет оправдан прокат в кинотеатрах.

"Уже после этого мы смотрим, нужен прокат или не нужен. Это кончится, скорее всего, тем, что в прокат будут выходить 120 фильмов, а все остальные фильмы будут выходить сразу в онлайн", - считает он.

Выступившая модератором сессии главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева также высказалась в пользу совмещения двух форматов, отметив, что при всем увлечении онлайном в пандемийный период стала очевидной необходимость возвращения также и в офлайн-формат.

"В последние полтора года, выходя полностью в онлайн, мы поняли, мне кажется, что это прекрасный путь к широкой аудитории, но это не единственный путь. Что все равно важны встречи, нужен личный контакт. Что синергия этих двух форм (онлайн и офлайн - прим. ТАСС) очень важна", - сказала Лемешева.

О форуме

Международный форум креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum: Tech for Content проходит 26-27 апреля в инновационном центре "Сколково". В течение двух дней на IPQuorum пройдут свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Спикерами станут зарубежные и российские эксперты в сфере цифровой трансформации, креативной экономики и глобального IP-рынка.

Деловая программа охватывает все виды креативных индустрий: от моды, промышленного дизайна и гастрономии до искусства, ИТ-разработок и маркетинга. Участники смогут поделиться своим мнением о том, как оценивать, защищать и монетизировать творческие и технологические активы, а также определят, как стимулировать инвестиционную активность бизнеса на креативном рынке.

Организаторы форума - Министерство культуры Российской Федерации, фонд "Сколково", Ассоциация IPChain.

Соорганизаторами и партнерами форума выступают Федерация интеллектуальной собственности, Евразийская конфедерация обществ правообладателей, Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер форума - холдинг "Газпром-медиа".

Мероприятие проходит при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Ассоциации анимационного кино России, банка "Новый век", киностудии "Союзмультфильм", "Смыслотеки", Mediana, Russian Seasons, Ipex, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n’RIS, Universal University.

Генеральные информационные партнеры форума - ТАСС и издательский дом "Коммерсант".