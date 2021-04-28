Фестиваль искусств Burning Man вновь отменили

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Организаторы фестиваля искусств Burning Man ("Горящий человек"), который традиционно проходит в штате Невада, приняли решение второй год подряд отказаться от его проведения из-за пандемии коронавируса.

До пандемии каждый год организаторы и участники фестиваля выстраивали в пустыне город Black Rock City, на несколько дней устанавливали там произведения современного искусства. Под конец мероприятия традиционно сжигали гигантскую деревянную фигуру, символизирующую человека.

"Все участники проекта Burning Man занимались проработкой всех возможных сценариев, пытаясь вернуть к жизни наш пустынный город в 2021 году. <...> Несмотря на то, что в Соединенных Штатах мы можем ощущать, что <...> виден свет в конце туннеля, мы все равно еще живем во время пандемии, и [организационные] сложности невозможно преодолеть в имеющееся у нас время. Мы решили нацелиться на Black Rock City в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте фестиваля.

Организаторы добавили, что поклонники Burning Man могут сами воссоздать культуру фестиваля в узком кругу и написали небольшую инструкцию для этого. Также отмечается, что любители фестиваля могут свободно посещать пустыню Блэк-Рок однако призвали не делать это в традиционные даты проведения фестиваля.

Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение нескольких дней в конце августа и начале сентября. Он посвящен главным образом современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля традиционно сжигается гигантская деревянная человеческая фигура.