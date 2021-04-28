Московская консерватория проведет музыкальный марафон в честь 250-летия Бетховена

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Все сочинения Людвига ван Бетховена для фортепиано и симфонического оркестра прозвучат в Большом зале Московской консерватории 8 мая в честь празднования 250-летия немецкого композитора. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе консерватории.

"Людвиг-Фест" - оригинальный проект факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории, завершающий сезон празднеств в честь 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена, - пояснили организаторы. - На юбилейном музыкальном марафоне, который состоится в Большом зале консерватории 8 мая, слушателю представится редкая возможность услышать все бетховенские сочинения для фортепиано и симфонического оркестра на протяжении одного дня".

Музыкальный марафон проведут Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, скрипач Александр Тростянский и педагоги факультета исторического и современного исполнительского искусства: Алексей Любимов, Михаил Дубов, Юрий Мартынов Елизавета Миллер, Петр Айду, Екатерина Державина и Сергей Каспров. В качестве солиста-пианиста также выступит студент консерватории - победитель объявленного на факультете конкурса. Его имя пока не объявлено.

Выступление будет также посвящено другим важным датам, отмечаемым консерваторией в этом году - ее 155-летию и 120-летию Большого зала. "Поэтому особенно символично, что в фестивале будут звучать фортепиано тех мастеров, чьи громкие имена были связаны с историей консерватории почти с самого начала ее существования, - отметили в пресс-службе. - Это инструменты фирм Беккер, Бехштейн, и Стейнвей. Уникальные фортепиано, возраст которых насчитывает около ста лет, специально для фестиваля будут предоставлены Музеем-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого и творческим сообществом МИРА".

250-летие Бетховена (1770-1827) широко отмечается на протяжении концертного сезона 2020-2021. Ему были посвящены фестиваль ArsLonga, выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра, Российского национального оркестра, оркестра "Новая Россия" и других знаменитых коллективов.