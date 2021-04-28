Бутман и Московский джазовый оркестр представят Россию на Международном дне джаза

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Игорь Бутман и возглавляемый им Московский джазовый оркестр станут участниками All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд"), традиционно проводимого в Международный день джаза 30 апреля. Об этом сообщила в среду пресс-служба коллектива.

"В этом году мир будет праздновать International Jazz Day в 10-й раз, столицей праздника был выбран Нью-Йорк. Россию на All-Star Global Concert - главном концерте Международного дня джаза представят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр", - говорится в релизе.

Звезды джаза выступят из разных локаций: из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона, Кейптауна, Рио-де-Жанейро, Монако, Токио. Бутман и команда выйдут на связь из Москвы.

Прямая трансляция концерта на каналах ЮНЕСКО начнется в полночь по московскому времени в ночь на 1 мая. Ведущим шоу станет актер Майкл Дуглас.

Международный День джаза (International Jazz Day) был учрежден ЮНЕСКО по инициативе джазмена Херби Хэнкока в 2011 году. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру, а главные события - в столице Дня джаза, которую выбирают представители специальной комиссии. В 2018 году Россия впервые приняла День джаза у себя - в Санкт-Петербурге, художественным соруководителем праздника тогда стал Игорь Бутман.