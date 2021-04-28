Ассамблею "петровских музеев" создадут в России к 350-летию со дня рождения Петра I

ВОРОНЕЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Ассамблея "петровских музеев", которая объединит федеральные и региональные музеи России для популяризации наследия Петра I, будет создана к 350-летию со дня рождения императора. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области по итогам рабочей поездки в регион замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

"Создание первой в России Ассамблеи "петровских музеев" является инициативой национального масштаба. Мы приглашаем к участию как музеи-гиганты мирового значения, так и успешные региональные культурные институции, краеведческие музеи из малых "петровских городов". Я уверена, эта идея будет иметь грандиозный успех", - цитирует пресс-служба Манилову.

Как уточняется в сообщении, первое учредительное собрание Ассамблеи "петровских музеев" состоится 9 июня в Дворцовом комплексе Ольденбургских под Воронежем. В этот день в нем пройдет открытие выставки предметов царской утвари эпохи Петра I из фондов Государственного музея-заповедника "Петергоф". "На церемонию открытия этой экспозиции пригласят руководителей "петровских музеев" со всех регионов страны, и, таким образом, пройдет первое учредительное собрание Ассамблеи", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В 2021 году исполняется 325 лет первому регулярному военно-морскому флоту России, который создавался в Воронеже по указу Петра I. В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копию которого сегодня можно увидеть на Воронежском водохранилище у причала Адмиралтейской набережной. Военные корабли строили на более чем 10 воронежских верфях, в том числе в Воронеже, в Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах региона. По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней.