Выставка "Уют и разум" об искусстве 1990-х годов открылась в Музее Москвы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Выставка о художественной жизни первого постсоветского десятилетия "Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х" открылась в среду в Музее Москвы. Среди экспонатов - работы Сергея Ануфриева, Павла Пепперштейна, Сергея Шутова и других художников направления младоконцептуализма.

Выставка стала первым дипломным проектом в рамках совместной магистерской программы НИУ ВШЭ и Музея современного искусства "Гараж" "Практики кураторства в современном искусстве". Над ним работали студенты первого набора Дарья Тишкова, Иван Карамнов, Елена Бугакова и Таисия Струкова.

Директор Музея Москвы Анна Трапкова отметила, что проект "Уют и разум" продолжил направление работы музея, который последние десять лет занимается историей художественной жизни столицы. "Это очень правильно сложившийся проект, когда силами молодых кураторов и менеджеров, начинающих свой профессиональный путь, собирается глубокое исследование, посвященное мало изученной части художественной жизни нашего города", - сказала она на церемонии открытия.

Директор "Гаража" Антон Белов поделился, что для организаторов магистерской программы было мечтой подготовить специалистов, способных после двухлетнего обучения делать готовые, внятные проекты. "Это первый проект, который случился, и я понимаю, что мы два года работали не зря, мне не стыдно за эту выставку, она классная, - подчеркнул он. - У нас появляется на горизонте целая плеяда молодых профессионалов, которые будут менять ландшафт в русскоязычном мире в области искусства".

Вниманию посетителей представлено более 200 произведений 1990-х годов, среди них живопись, графика, видеоарт и инсталляции. Многие из работ выставляются впервые. Основу проекта составляют работы художественных групп младоконцептуалистов, сформировавшихся к концу 1980-х годов: "Инспекция "Медицинская герменевтика", "Облачная комиссия", "Россия", "ТаРТу", "ФенСо", "Четвертая высота". Участники объединений строят свое творчество вокруг не столько самого объекта (картины, рисунка или скульптуры), сколько вокруг идеи и концепции, для которой уже подбирается наиболее подходящая форма воплощения.

О названии и инсталляциях

Название выставочного проекта организаторы взяли из текста художника Павла Пепперштейна "Уют и разум" 1994 года, в котором писатель размышляет о силе языка. Экспозиция условно разделена на две части, в пространстве "Уюта" размещены произведения художников, а в пространстве "Разума" расположены артефакты художественной жизни 90-х годов - фотографии, афиши, приглашения и каталоги выставок.

В залах музея посетители смогут оказаться в комнате Павла Пепперштейна на Речном вокзале, где когда-то встречались и обсуждали свои проекты участники объединения "Инспекция "Медицинская герменевтика". Помимо этого, гости выставки увидят выездную лабораторию "Облачной Комиссии" - юрту с работами и документами участников группы. "Комната архива" представит каталоги, фотографии и видео, запечатлевшие дебютные выставки первых московских галерей. Отдельное место отведено для видеоработ, созданных художниками для вечеринок культового московского клуба "Птюч".

Ряд работ были впервые созданы по чертежам и эскизам 1990-х годов. Это инсталляции "Маршак Поднебесный Таврический (Юрт-каст)" художников Дмитрия Лигейроса и Аркадия Насонова из "Облачной Комиссии" и "Комнатка за перегородкой. Государственная квартира на Речном" и "Конец СССР" Сергея Ануфриева, Павла Пепперштейна и Владимира Федорова из "Инспекции "Медицинская герменевтика".

Выставка будет открыта для посетителей до 4 июля. Запланирована также публичная образовательная программа, в рамках которой пройдут лекции, дискуссии и экскурсии, посвященные феномену групп 90-х годов и творчеству отдельных художников.