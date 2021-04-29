Мариинка представит оперу "Иван Сусанин", сочиненную более 200 лет назад Катерино Кавосом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Мариинский театр представит в четверг в концертном исполнении оперу "Иван Сусанин", сочиненную в Санкт-Петербурге в 1815 году уроженцем Италии Катерино Кавосом (1775-1840).

Премьеру этого сочинения подготовили солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов, оркестр театра и дирижер Николай Хондзинский. "Исполнение оперы Кавоса "Иван Сусанин" - это часть проекта художественно руководителя Академии Ларисы Абисаловны Гергиевой по возрождению целого пласта редко исполняемых сочинений разных веков", - рассказал журналистам Николай Хондзинский. Премьера в Концертном зале Мариинского планировалась в марте прошлого года, но была перенесена из-за пандемии.

"Премьера "Ивана Сусанина" состоялась в Большом (Каменном) театре Санкт-Петербурга - в месте, которое требует нашей памяти. Она вновь прозвучит здесь спустя 167 лет со времени последнего ее исполнения. Теперь эта музыка рождается к новой жизни здесь, на этой замечательной сцене", - рассказал дирижер.

По его словам, музыковеды относят оперу "Иван Сусанин" к числу самых значительных произведений Кавоса, написавшего в общей сложности 30 опер. Он отличался от современников яркой оркестровкой своих сочинений и одним из первых ввел в состав оркестра тромбон.

Жанр "Ивана Сусанина" в либретто обозначен как "анекдотическая опера" - в его основе лежит "исторический анекдот", то есть подлинный факт. По правилам того времени, о крестьянине можно было сочинить лишь комедию с разговорными диалогами между номерами, что и было соблюдено композитором.

О деятельности Кавоса в России

Итальянский и российский композитор, дирижер, органист и вокальный педагог Катерино Кавос сыграл большую роль в развитии культуры России, где он проработал 40 лет. Занимая должности капельмейстера и "директора музыки", он совмещал функции композитора, дирижера, педагога, администратора императорских театров. В 1836 году петербургская труппа под его управлением исполнила сложнейшую партитуру "Жизни за царя" Михаила Глинки.

Сын Катерино Кавоса - архитектор Альберт Кавос (1800-1863) - возводил для Петербурга новые театральные сцены, в том числе здание Императорского Мариинского.