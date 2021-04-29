Пианисты из семи стран выступят на конкурсе Grand Piano Competition в Москве

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Участниками очных туров III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition станут 14 музыкантов из семи стран. Туры пройдут с 30 апреля по 5 мая в Москве. Не смогут принять участие пианистка из Китая и участник из Великобритании, сообщил в четверг художественный руководитель, народный артист России Денис Мацуев на пресс-конференции в ТАСС.

"К сожалению, будет 14 [участников], потому что по семейным обстоятельствам китайская пианистка, которая живет в Америке, не смогла добраться. Я уверен, что она будет участвовать в нашем следующем конкурсе. Это большой талант", - сказал он, добавив, что также не смог приехать участник из Великобритании, у которого возникли проблемы с визой.

Впервые на конкурс приедут участники из Германии, Израиля, а также "представитель Коста-Рики с русской фортепианной школой" - студент Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Также будут соревноваться юные таланты из Грузии, Китая и Южной Кореи.

Согласно правилам, все прошедшие отбор участники смогут выступить с сольной программой (I тур) и в сопровождении симфонического оркестра (II тур). "Мы очень гордимся нашим форматом: те, кто проходит, гарантированно играют и сольный тур, и с оркестром, никто не "слетает", - подчеркнул Мацуев. - И мы видим результат нашего конкурса: и обладатели гран-при, и лауреаты, и дипломанты живут на сцене".

Оценивать выступления будут профессор Международной академии в Имоле (Италия) Борис Петрушанский, профессор Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве Петр Палечный, президент фестиваля в Анси Паскаль Эсканд, профессора Московской консерватории Павел Нерсесьян и Владимир Овчинников, директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий.

Пять лучших конкурсантов получат звание лауреата III Конкурса Grand Piano Competition и премию в размере $5 тыс. Один из них станет обладателем гран-при - гибридного рояля Yamaha С3Х. Остальные участники будут объявлены дипломантами конкурса, их наградят премией в размере $1 тыс. Такая же сумма будет вручена педагогам конкурсантов, завоевавших звание "Лауреат конкурса".