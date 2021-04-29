Лещенко, Розенбаум и Герелло выступят в Петербурге в честь Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Василий Герелло, Зара и другие известные артисты выступят в Санкт-Петербурге на концертах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Концерты состоятся 8 и 9 мая, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по культуре города.

"8 мая в 15:00 в БКЗ "Октябрьский" состоится спектакль-концерт "Колокола Победы" для ветеранов и членов общественных организаций блокадников. В программе примут участие Лев Лещенко, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Зара, Василий Герелло, Григорий Чернецов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, воздушные акробаты", - говорится в сообщении пресс-службы. Основной темой концерта станет образ колокольного звона. Для этого на сцене будет установлена малая звонница Владимирского Собора.

Днем 9 мая в Ледовом дворце состоится концерт "От песни к песне - от победы к победе". Работников предприятий, действовавших во время Великой Отечественной войны, поздравят Лещенко, Розенбаум, Герелло, Зара, а также Татьяна Буланова, Петр Захаров, группа "Марсель" и другие артисты и коллективы.

Танцы во дворе Капеллы

Специальные мероприятия и программы в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне подготовили многие учреждения культуры Санкт Петербурга. Так, в Театре комедии им. Н. П. Акимова готовят премьеру концертной программы "Целый мир помнит их в лицо". В исполнении артистов театра прозвучат песни и стихотворения военной поры, серия концертов пройдет с 4 по 8 мая. Традиционные общедоступные концерты пройдут с 6 по 8 мая в Театре музыкальной комедии, в их программе будут яркие номера из репертуара театра военных лет.

Театр им. Ленсовета в качестве подарка горожанам ко Дню Победы подготовил бесплатные экскурсии, которые пройдут 5 мая и 6 мая и будут посвящены истории театра на Владимирском проспекте. На авторскую экскурсию приглашает 7, 8 и 9 мая и Музей обороны и блокады Ленинграда. Ее участники узнают, "где формировался один из полков первой дивизии народного ополчения, откуда жители района отправлялись в эвакуацию, увидят дома, где жили одна из сестер Савичевых, художник Владимир Конашевич, начальник Местной противовоздушной обороны Ленинграда Емельян Лагуткин", рассказали в комитете.

9 мая начало празднования Дня Победы ознаменует традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этот день парадный двор Государственной академической капеллы Петербурга на несколько часов превратится в танцевальную площадку "Весна 45 года". "Здесь соберутся юноши в военной форме и девушки в платьях 1940-х годов. Руководить площадкой будет учитель танца Всемирного танцевального союза, судья первой категории Русского танцевального союза, хореограф Олег Мардачев, который продемонстрирует ключевые движения в начале каждого танцевального блока", - отметили в пресс-службе.

Специальные программы и события, посвященные Дню Победы, пройдут также в Михайловском театре, в Екатерининском собрании, в театре "Мюзик-Холл", Александринском театре, Филармонии джазовой музыки, Театре эстрады им. Аркадия Райкина и других учреждениях. Кроме того, 7 мая в Петербург с гастролями приедет Владимирский академический областной театр драмы. На сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева артисты из Владимира покажут спектакль "Искупление" о блокадном Ленинграде.