Минкультуры с 2022 года планирует ежегодно обновлять до 200 муниципальных музеев

РЖЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Средства, которые президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил направить на модернизацию сельских учреждений культуры, позволят почти в два раза увеличить количество создаваемых модельных библиотек и обновлять до 200 муниципальных музеев в год. Об этом сообщила ТАСС в четверг замминистра культуры Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

21 апреля в послании Федеральному собранию Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах.

"Модельных библиотек благодаря поручению президента, их будет больше - не 150, а 200-250, 300 в год, мы будем смотреть. Домов культуры - если мы ежегодно их делаем сейчас в рамках национального проекта около 300, это нам даст возможности увеличить количество таких домов культуры. Ну и, конечно, мы начнем масштабную программу по поддержке краеведческих музеев, и я думаю, что порядка 150-200 в год мы сможем обновлять в рамках этой программы", - сказала она.

Ярилова особо отметила выделение средств на поддержку муниципальных музеев, в первую очередь, краеведческих.

"На сегодняшний день уже на протяжении многих лет не оказывалась никакая поддержка со стороны федерального бюджета муниципальным краеведческим музеям, поэтому у нас сегодня просто очередь из предложений, заявок регионов для участия в этой программе. <…> Сегодня мы ждем поручение по посланию президента и будем вместе с нашими регионами, вместе с нашим музейным сообществом прорабатывать эту тему, достаточно быстро для того, чтобы, возможно, уже со следующего года у нас появились правила предоставления таких средств, и мы смогли бы такие же масштабные программы, как сегодня есть по домам культуры и библиотекам, сделать и по краеведческим музеям", - добавила она.