Конкурс Мацуева Grand Piano Competition откроется в Москве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев, 13-летняя пианистка Александра Довгань и Госоркестр России имени Е. Ф. Cветланова дадут в пятницу старт в Москве III Международному конкурсу молодых пианистов Grand Piano Competition. Об этом сообщил Мацуев, выступающий художественным руководителем смотра.

"Конкурс откроется в Большом зале консерватории. За пультом Госоркестра России имени Светланова будет стоять Александр Витальевич Сладковский, наш добрый друг. Будет играть обладательница Гран-при II Grand Piano Competition Саша Довгань, которая за эти уже три года (в 2020 году смотр был отложен из-за пандемии) сделала огромный скачок: о ней узнали во всем мире, она дебютировала на самых престижных сценах", - сказал Мацуев, отметив, что таким образом виден результат конкурса.

Сладковский напомнил, что и другие участники Grand Piano Competition - Александр Малофеев, Сандро Небиеридзе, Ева Геворгян - уже добились признания. "Мне очень приятно быть сопричастным не только на стадии самого конкурса, но и впоследствии работать с этими талантливыми детьми и выводить их на сцены. Это огромное счастье", - подчеркнул он.

Дирижер признался, что волнуется, потому что концерт-открытие обещал посетить композитор Родион Щедрин. В программу войдет его Второй концерт.

Четырнадцать юных звезд

В этом году жюри смотра пересмотрело правила. В связи с тем, что в 2020 году конкурс был перенесен из-за пандемии коронавируса, к участию допущены претенденты, приславшие видеозаписи в прошлом году, даже если их возраст к моменту начала состязания 2021 года превысит 16 лет.

"Экспертное жюри, Денис Леонидович проделали огромную работу, выявив этих звездочек уже сейчас, - заметил гендиректор Московской филармонии - организатора конкурса - Алексей Шалашов. - Я помню по прошлым конкурсам, как было интересно их слушать, и вполне возможно, что через какое-то количество лет профессиональное сообщество будет стоять в очереди к этим отобранным участникам, чтобы они выступили в ведущих концертных залах, а публика будет стоять за лишним билетиком".

"Когда я слушал огромное количество молодых пианистов, подавших заявки, я ловил себя на мысли, что уходил от того, что это играют дети. Это играют зрелые люди, владеющие всеми тайнами фортепиано", - поделился член жюри, директор Центральной музыкальной школы (ЦМШ) Валерий Пясецкий. Вместе с ним юных музыкантов оценивают профессор Международной академии в Имоле (Италия) Борис Петрушанский, профессор Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве Петр Палечный, президент фестиваля в Анси Паскаль Эсканд, профессора Московской консерватории Павел Нерсесьян и Владимир Овчинников.

По традиции были отобраны 15 участников очных туров, но одна из пианисток не смогла приехать по семейным обстоятельствам. В Москве выступят юные таланты из семи стран: России, Германии, Грузии, Израиля, Китая, Коста-Рики и Южной Кореи. Все они смогут продемонстрировать мастерство в обоих турах: и сольно, и с оркестром. "Мы очень гордимся нашим форматом: те, кто проходит, гарантированно играют и сольный тур, и с оркестром, никто не "слетает", - подчеркнул Мацуев.

Сольные прослушивания пройдут в ЦМШ 1 и 2 мая, а 3 и 4 мая участников ждут выступления с Госоркестром им. Светланова в Концертном зале им. Чайковского. Там же 5 мая состоится объявление лауреатов, которые в этот день вновь выйдут на сцену в гала-концерте с оркестром под управлением Юрия Ткаченко. "Гран-при мы вручаем по итогам гала-концерта. Такая у нас есть интрига", - напомнил Мацуев.

Пять лучших конкурсантов получат звание лауреата III Конкурса Grand Piano Competition и премию в размере $5 тыс. Один из них станет обладателем Гран-при - гибридного рояля Yamaha С3Х. Остальные участники будут объявлены дипломантами конкурса, их наградят премией в размере $1 тыс. Такая же сумма будет вручена педагогам конкурсантов, завоевавших звание "Лауреат конкурса".