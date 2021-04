Умерла соосновательница The Bad Seeds Анита Лейн

Соосновательница группы The Bad Seeds Анита Лейн умерла в возрасте 61 года. Об этом сообщает The Rolling Stone.

Причину и дату смерти артистки издание не уточняет.

Анита Лейн родилась в 1960 году в Мельбурне. В 1977 году она познакомилась с музыкантом Ником Кейвом и вскоре стала участницей его коллектива The Boys Next Door, переименованного потом в The Birthday Party. В 1984 году Лейн и Кейв основали группу The Bad Seeds, где артистка недолгое время играла на клавишных. Кроме того, Лейн была соавтором таких песен коллектива, как From Her to Eternity и Stranger Than Kindness. Впоследствии она занялась сольной карьерой и выпустила два альбома: Dirty Pearl (1993) и Sex O'Clock (2001).