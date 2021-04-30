{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла соосновательница The Bad Seeds Анита Лейн

Ей был 61 год

Соосновательница группы The Bad Seeds Анита Лейн умерла в возрасте 61 года. Об этом сообщает The Rolling Stone.

Причину и дату смерти артистки издание не уточняет.

Анита Лейн родилась в 1960 году в Мельбурне. В 1977 году она познакомилась с музыкантом Ником Кейвом и вскоре стала участницей его коллектива The Boys Next Door, переименованного потом в The Birthday Party. В 1984 году Лейн и Кейв основали группу The Bad Seeds, где артистка недолгое время играла на клавишных. Кроме того, Лейн была соавтором таких песен коллектива, как From Her to Eternity и Stranger Than Kindness. Впоследствии она занялась сольной карьерой и выпустила два альбома: Dirty Pearl (1993) и Sex O'Clock (2001).

 

Герои "золотой коллекции" "Союзмультфильма" могут стать персонажами комиксов
Киностудия и российское издательство Вubble Comics работают над несколькими совместными проектами
Читать полностью